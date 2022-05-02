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Мережі АЗС можуть продавати преміальне паливо без обмежень у ціні, але є умова

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 21:40
Мережі АЗС можуть продавати преміальне паливо без обмежень у ціні, але є умова Фото: Кабмін продовжив боротьбу з дефіцитом пального (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Кабінет міністрів скасував верхню межу вартості преміального палива для українських автозаправних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Уряд відзвітував про стан справ у вітчизняній енергетиці на вечір понеділка. Кабмін дозволив підвищити ціни на паливо преміум-класу, якщо буде виконана інша умова.

"Кабінет міністрів України прибрав стелю ціни на преміальне пальне для АЗС за умови торгівлі пальним й за регульованими цінами", – йдеться в повідомленні.

Раніше уряд підвищив граничний рівень торговельних надбавок на дизпаливо та бензин. Такі кроки повинні унеможливити дефіцит палива на АЗС.

До слова, Кабінет міністрів погодив відсторонення з посади гендиректорки "Укргазвидобування".

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Кабінет Міністрів України бензин АЗС
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