Ракетные удары, ажиотаж и новая логистика: что спровоцировало дефицит бензина в Украине

Глава комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что дефицит бензина в Украине спровоцировало несколько факторов. В частности, ракетные удары, ажиотаж и новая логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Первый фактор - остановлен фактически кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), достаточно крупный завод, снабжавший дизелем бензином украинский рынок. Он не работает в результате ракетных ударов РФ", - заявил он.

При этом Герус добавил, что российские оккупанты неоднократно наносили ракетные удары по нефтебазам.

"Около 15 нефтебаз были уничтожены или повреждены в результате ракетных ударов. Существенные запасы топлива были уничтожены, во-первых, а во-вторых, затруднено сейчас хранение нефтепродуктов", - заявил он.

Он также добавил, что на дефицит бензина в стране повлияло переориентирование украинского рынка на поставки из западной Европы.

"Следующий фактор это то, что у нас практически весь рынок переориентировался на поставки из западной Европы, так как ни в России, ни в Беларуси покупок нет. И море также заблокировано, морские поставки на Украину не идут. Соответственно в Украину проходят поставки из стран Европы, а там возникают определенные логистические трудности с наличием бензовозов, цистерн", - сообщил Герус.

Он рассказал, что в настоящее время идет процесс отладки.

"Рынок переформатируется и перенастраивается. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время рынок перенастроится и будет значительно ритмичнее поставки из стран Европы", - подчеркнул он.

Герус сообщил, что еще одним фактором дефицита бензина в Украине является вопрос регулирования или либерализации цены.

"Правительство уже приняло определенное решение относительно либерализации цены, чтобы больше работали рыночные силы – фактор спроса, предложения, конкуренции. Возможно потребуется определенная дальнейшая либерализация, идет анализ этого вопроса", - добавил глава комитета Рады.

По его словам, совокупность этих факторов повлекла за собой определенное напряжение, которое усилилось тем, что создался определенный ажиотаж как психологический фактор.

"Потому что в принципе количество топлива, которое было три недели назад и сегодня не изменилось, изменилось количество автомобилистов, желающих заправиться", - подчеркнул он.