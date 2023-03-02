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Удар по дому в Запорожье: жертв уже четверо, а 5 считаются пропавшими без вести

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Запорожье, Четверг 02 марта 2023 11:00
Удар по дому в Запорожье: жертв уже четверо, а 5 считаются пропавшими без вести Фото: в результате удара по дому в Запорожье погибли по меньшей мере четыре человека (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв в результате российского удара по дому в Запорожье возросло до четырех. Тем временем пять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок", - говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, предварительно ракета ЗРК С-300 попала по пятиэтажному зданию, в результате чего произошло его разрушение.

"Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные многоэтажки, а также автотранспорт местных жителей", - добавляют правоохранители.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о пострадавших уточняется.

Между тем прокуратура уже начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, сегодня ночью российская армия обстреляла один из жилых кварталов Запорожья. Враг попал в пятиэтажку, практически разрушив ее.

Добавим, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар россиян по Запорожью. Он отметил, что РФ будет отвечать за все.

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Запорожье ракети ракетный удар Офис Генпрокурора
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