Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших уже больше 30

Количество пострадавших в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками продолжает расти. Их количество уже превышает 30 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Отмечается, что в результате удара были госпитализированы 27 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 людям была оказана медицинская помощь на месте. Один из гражданских погиб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне попали в два девятиэтажных жилых дома в Запорожье. В результате удара, по последним данным, было известно о 25 пострадавших лицах. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком. Еще один гражданский погиб.

На ракетный удар россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительным данным, россияне во время обстрела применили РСЗО "Торнадо-С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.