RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Умани. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших

Фото: в Умани снова выросло количество жертв ракетного удара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

В Умани из-под завалов дома, куда попала российская ракета, извлекли тела еще троих погибших. Число жертв выросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

"Только что спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", - отметил он.

ГСЧС сообщает, что среди погибших есть ребенок 2013 года рождения. В результате обстрела 18 человек получили ранения, из них 11 госпитализировали. Спасены 17 человек, из них трое детей.

К ликвидации последствий трагедии привлекли 148 спасателей и 36 единиц техники.

Фото: в Умани продолжаются спасательные работы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Российская ракета попала в многоэтажку. Сначала сообщалось о 3 погибших и 8 пострадавших в результате атаки.

По данным МВД, в Умани в результате ракетного удара повреждено 10 многоквартирных домов.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб ребенок и мама.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УманьВойна в УкраинеВойна России против Украиныракетный удар