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Ракетний удар по Умані. З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих

Фото: в Умані знову виросла кількість жертв ракетного удару (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв виросла до 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Facebook.

"Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.

За даними МВС, в Умані внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.

Також окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинула дитина та мама.

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