ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Умани из-за удара повреждены около 10 высоток, проводится поквартирный обход, - МВД

Новина українською →
Умань, Пятница 28 апреля 2023 09:52
В Умани из-за удара повреждены около 10 высоток, проводится поквартирный обход, - МВД Фото: в Умани Черкасской области из-за удара повреждены около 10 высоток (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара в Умани Черкасской области в пятницу, 28 апреля, повреждены около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла. Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Мы должны быть уверены, что люди в безопасности. Также уничтожены или повреждены около 30 единиц автотранспорта", - рассказал он.

По его данным, ракета попала на уровне 6-7 возврата 9-этажного дома, это район полностью застроен высотными зданиями, Он отметил, что понадобится минимум одни сутки для завершения спасательной операции.

"Мы рассчитываем, что за сутки мы уберем основные железобетонные конструкции... Из Киева уехали дополнительные криминалистические лаборатории, чтобы максимально быстро задокументировать это военное преступление РФ", - добавил Клименко.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о 4 погибших, затем - о 6. На данный момент уже известно о 7 погибших и 9 раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Черкасская область
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина