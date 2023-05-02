Ракетный удар по Умани: россияне полностью разрушили 14 квартир

В результате российского ракетного удара 28 апреля по многоэтажке в Умани полностью разрушены 14 квартир. Еще столько же - находятся в аварийном состоянии.

"Из 99 квартир этого дома (по которому попала ракета - ред.) полностью разрушены 14, а еще 14 считаются аварийными. 26 человек нуждаются в переселении. Людей сейчас переселяют в отели и социальные общежития, которые готовились для приезда переселенцев из зоны боевых действий", - рассказал Табурец.

По его словам, на нужды потерпевших уже выделили 3,2 млн гривен из городского бюджета и 5,2 - из областного. Родственникам погибших выплатят по 100 тысяч гривен, а пострадавшим - по 50 тысяч. Всех, кого переселили из частично разрушенного дома, обеспечили продуктами и бытовой техникой.