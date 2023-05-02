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Ракетний удар по Умані: росіяни повністю зруйнували 14 квартир

Фото: росіяни зруйнували 14 квартир у багатоповерхівці в Умані (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського ракетного удару 28 квітня по багатоповерхівці в Умані повністю зруйновано 14 квартир. Ще стільки ж - перебувають в аварійному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"З 99 квартир цього будинку (по якому влучила ракета - ред.) повністю зруйновано 14, а ще 14 вважаються аварійними. 26 людей потребують переселення. Людей зараз переселяють у готелі та соціальні гуртожитки, які готувалися для приїзду переселенців із зони бойових дій" , - розповів Табурець.

За його словами, на потреби потерпілих уже виділили 3,2 млн гривень з міського бюджету і 5,2 - з обласного. Родичам загиблих виплатять по 100 тисяч гривень, а потерпілим - по 50 тисяч. Усіх, кого переселили з частково зруйнованого будинку, забезпечили продуктами та побутовою технікою.

Нагадаємо, 28 квітня вночі російські окупанти вдарили ракетами по Умані.

Внаслідок ворожої атаки загинули 23 людини. З них - шестеро дітей.

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