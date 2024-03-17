Ракетный удар по Сумам: в ОВА рассказали о последствиях

"Во время ракетной атаки российских террористов на город Сумы, сегодня 17 марта, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - говорится в заявлении.

Экстренные службы продолжают работать на месте.

"Ситуация на границе находится под контролем ВСУ. Не поддавайтесь паническим настроениям и не доверяйте враждебным ИПСО. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя, находитесь в укрытиях, доверяйте только проверенным источникам информации", - призывают в администрации.

Также в ОВА обнародовали фото с места сегодняшнего "прилета" при российском обстреле.

Российские удары по Сумам и области

Ранее сегодня, 17 марта, в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло ближе к четырем часам дня. Как проинформировали позже местные власти, российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города.

Также сегодня войска РФ обстреляли Конотоп Сумской области. В результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, и по предварительным данным, люди не пострадали.

Перед тем, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Позже стало известно, что в результате ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Кроме того, ранее российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Напомним, что в ночь на 14 марта войска РФ нанесли удар по Сумам "Шахедами", и было попадание в многоэтажку, были пострадавшие и погибший. Позже из-под завалов извлекли тело еще одного человека, и общее число жертв увеличилось до трех. В целом аварийно-розыскные работы на месте вражеской атаки длились четыре дня.