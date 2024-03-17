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В Конотопе прогремели взрывы: есть попадания в инфраструктуру

Конотоп, Воскресенье 17 марта 2024 20:50
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В Конотопе прогремели взрывы: есть попадания в инфраструктуру Фото: в Конотопе прогремели взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Конотоп Сумской области. Местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Артема Семенихина.

"Два прилета! Инфраструктура!", - сообщил Семенихин.

Российские удары по Сумам и области

Напомним, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Стало известно, что в результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер.

В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Кроме того, российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

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