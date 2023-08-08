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Ракетный удар РФ: в Покровске возобновили разбор завалов

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Покровск, Вторник 08 августа 2023 07:58
Ракетный удар РФ: в Покровске возобновили разбор завалов Фото: последствия российского ракетного удара по Покровску (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Покровске Донецкой области утром во вторник, 8 августа, возобновили работы по разборам завалов после вчерашних российских ракетных ударов по городу. Такие мероприятия приостанавливали ночью из-за опасности новых вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и ГСЧС.

"Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", - написал руководитель МВД.

Чиновник также привел обновленные данные о количестве раненых и погибших в результате ракетной атаки в понедельник вечером. Так, количество пострадавших значительно увеличилось.

"Трагедия в Покровске: информация о пострадавших по состоянию на 7:00. Погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей", - рассказал Клименко.

Спасатели проинформировали, что утром для аварийно-спасательных работ на месте обстрела жилых домов привлечены 41 человек и 11 единиц техники ГСЧС, в том числе возведенный отряд ГСЧС.

"Напомним, вечером 7 августа все очаги возгораний на месте ракетных обстрелов локализованы на общей площади 75 м.кв. Силами ГСЧС в общей сложности были спасены 8 человек", - говорится в сообщении.

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