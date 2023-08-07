Удар по Покровску: сообщают о пяти погибших, среди них заместитель главы ГСЧС области

В результате вражеского обстрела Покровска сегодня, 7 августа, погиб заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко .

"5 погибших и 18 раненых - последствия двух ударов по жилым домам в Покровске", - говорится в сообщении.

Первый удар

Клименко пояснил, что по состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица.

Второй удар

По словам главы МВД, во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

"Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", - написал Клименко.

Фото: Фото от спасателей (t.me/dsns_telegram)

Министр добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются, завалы разбирают, а людей спасают от российского террора.

Информация от ГСЧС

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук написал, что во время повторного обстрела погиб сотрудник ГСЧС, который прибыл на место происшествия.

"Еще 5 спасателей получили ранения различной степени тяжести. Спасатели и все службы работают на месте. Спасаем людей", - добавил глава службы.

Обновление от президента Украины Владимира Зеленского

По его словам, от повторного ракетного удара погиб полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Обстрел Покровска

Российские военные сегодня, 7 августа, обстреляли многоэтажку в городе Покровск (Донецкая область). В результате вражеской атаки есть жертвы.

Все детали очередной атаки врага - в материале РБК-Украина.