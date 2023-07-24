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Ракетный удар по Одессе: в парламенте Чехии жестко высказались о российских атаках

Фото: Флаг Чехии (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Российская ракетная атака на Одессу прошлой ночью, в результате чего были раненые и погибший среди гражданских, а также разрушения исторических и культурных объектов, подтверждает определение кремлевского режима как террористического.

Об этом заявила глава Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Чешский политик напомнила в публикации, что Палата еще 15 ноября прошлого года приняла постановление, в котором действующий российский режим объявлен террористическим.

"Нападение россиян на Одессу, в результате которого пострадали дети и был разрушен исторически важный собор, полностью доказывает правдивость принятого текста", подчеркнула она.

Также Пекарова-Адамова добавила, что Чехия продолжит оказывать Украине поддержку в отражении широкомасштабного вторжения РФ и "защите от преступников".

Ракетный удар РФ по Одессе 23 июля

Войска РФ в ночь на 23 июля выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов, из которых силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 9. Это стало самой массовой атакой противника на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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