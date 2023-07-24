Ракетний удар по Одесі: у парламенті Чехії жорстко висловилися про російські атаки

Чеський політик нагадала в публікації, що Палата ще 15 листопада минулого року ухвалила постанову, в якій чинний російський режим оголошений терористичним.

"Напад росіян на Одесу, внаслідок якого постраждали діти та був зруйнований історично важливий собор, повністю доводить правдивість ухваленого тексту", - наголосила вона.

Також Пекарова-Адамова додала, що Чехія продовжить надавати Україні підтримку у відображенні широкомасштабного вторгнення РФ та "захист від злочинців".

Ракетний удар РФ по Одесі 23 липня

Війська РФ у ніч проти 23 липня випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів, з яких силами та засобами ППО ЗСУ було збито 9. Це стало наймасовішою атакою противника на місто з початку повномасштабної війни.

Російські ракети поцілили в історичний центр Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.