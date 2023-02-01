Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых - таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

По его словам, на месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Вероятно, под ними могут быть люди.

Обновлено (23:47)

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести как минимум восемь человек.