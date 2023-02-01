ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые

Новина українською →
Киев, Среда 01 февраля 2023 23:41
Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые Фото: российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Краматорске (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых - таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

По его словам, на месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Вероятно, под ними могут быть люди.

Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые

Обновлено (23:47)

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести как минимум восемь человек.

Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые

Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. На этот раз оккупанты атаковали местное кладбище.

Кроме того, 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников