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В Краматорске произошел взрыв: один из районов без света, разрушено админздание

Донбасс, Понедельник 22 января 2024 11:13
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В Краматорске произошел взрыв: один из районов без света, разрушено админздание Фото: в Краматорске произошел взрыв 22 января, РФ устоила очередной ракетный удар по городу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 22 января в Краматорске прогремел взрыв - РФ устоила очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгород остался без света, также разрушено админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

"Мощный взрыв прогремел примерно в 9:25. Разрушено административное здание", - говорится в сообщении.

Также, как пишет издание, в результате обстрела начались проблемы со светом в одном из районов. В частности, сообщается, что из-за аварийного отключения частично без электроснабжения остался район Соцгорода.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, не оставляя планов захватить регион. За сутки, по данным ОВА два человека были убиты, еще четверо ранены.

Отметим, что российские войска обстреливают не только населенные пункты области, находящиеся под контролем Украины. Буквально 21 января оккупанты ударили по рынку в Донецке. Десятки человек были ранены и убиты. С утра 22 января в Донецке и Макеевке также сообщали о взрывах.

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Краматорск Донецкая область вибухи
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