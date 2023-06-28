Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло до 8, среди них есть дети

В заявлении говорится о том, что такие данные появились после ночных работ по разбору завалов в Краматорске.

"По состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения", - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в работах задействованы все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты.

"Под завалами могут быть еще люди. Так что работы продолжаются", - говорится в публикации.

Ракетная атака по Краматорску

Войска РФ для нанесения ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня задействовали зенитно-ракетный комплекс С-300. Был нанесен удар по кафе в центре города, где было много посетителей, а также по частному сектору с. Беленькое.

На месте попадания вражеской ракеты в Краматорске вспыхнул пожар. Ее площадь составляла 30 кв.м. Сотрудники ГСЧС погасили пламя, и на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Поздно вечером было известно о 4 погибших (среди них - младенец) и 47 раненых (среди них также был ребенок).

В настоящее время количество жертв и раненых возросло. Добавим, что в селе Беленькое были ранены 5 местных жителей, которые вечером находились дома.

По факту ракетных ударов по Краматорску было начато расследование из-за нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Подробности о ракете атаки по Краматорску и как отреагировали украинские и зарубежные чиновники - читайте в материале РБК-Украина.