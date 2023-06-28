Десятки раненых, жертвы и спасательные работы: что известно о последствиях удара по Краматорску

Российские оккупанты нанесли по Краматорску ракетный удар во вторник, 27 июня, атаковав кафе в центре города, где в момент обстрела находилось много людей. В результате жестокой вражеской атаки по городу есть погибшие, десятки раненых, на мете происшествия продолжаются спасательные работы.

Подробности российской атаки по Краматорску, реакция украинских чиновников и представителей других стран на атаку - в материале РБК-Украина .

Россияне атаковали Краматорск двумя ракетами

Вражеский ракетный удар по месту скопления гражданских в Краматорске произошел вечером во вторник. По словам главы Днепропетровской ОВА Павел Кириленко, оккупанты нанесли прицельный удар по заведению общепита в центе города, когда там было много посетителей.

Как отметили в полиции Донецкой области, предварительно, российские военные применили для удара две ракеты из комплекса С-300. Вторая - попала в частный сектор поселка Беленькое.

На месте "прилета" в Краматорске продолжают работу экстренные службы, идет разбор завалов - плит перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших. Пожарные уже потушили возгорание на площади 30 кв.м. после ракетного обстрела.

Погибшие и раненые

По данным полиции и спасателей, количество раненых по состоянию на поздний вечер вторника - уже 47 человек, среди которых есть ребенок (2022 года рождения).

"Спасен один человек. Проводится разбор плит перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших", - сообщили в ГСЧС.

В ДонОВА уточнили, что среди раненых есть три иностранца.

Уже известно о четырех погибших. Среди них - 8-месячный младенец. Их тела были деблокированы из-под завалов.

Работники ГСЧС и правоохранители продолжают убирать обломки и завалы на месте. Под ними могут находиться люди - окончательное количество жертв еще устанавливается.

Начато расследование

Как проинформировали в Офисе генпрокурора, по факту ракетного удара по Краматорску было начато расследование при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры - по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что в Краматорске в эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по частному секторе с. Беленькое ранения получили 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

На местах работают прокуроры, спасатели и полиция.

Реакция Зеленского

О вражеском ракетном ударе по Краматорску высказался президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Глава государства также отметил и обстрел Кременчуга в тот же день.

"Ровно на годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты по Кременчугскому району... Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них - ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, каждое такое проявление террора "снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала - поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов".

Что говорят в Белом доме

Российскую атаку по Краматорскую осудили в США. Как отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, мы "осуждаем жестокие удары России по народу Украины, которые привели к массовым смертям и разрушениям и унесли жизни стольких украинских мирных жителей", передает Sky News.

Также в Вашингтоне добавили, что американский президент Джо Байден разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье, и в ходе беседы отметил, что США "продолжат поддерживать Украину и предоставлять Украине оружие и технику для защиты от российской агрессии".