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Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 8, серед них є діти

Фото: місце події у Краматорську (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську кількість жертв вчорашнього російського ракетного удару, за оновленими даними, вже збільшилася до 8 людей. Серед загиблих троє дітей. Розбір завалів триває і під уламками можуть залишатися ще громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство внутрішніх справ (МВС).

У заяві йдеться про те, що такі дані з'явилися після нічних робіт із розбору завалів у Краматорську.

"Станом на 7:00 відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 людей отримали поранення", - розповіли у міністерстві.

У відомстві уточнили, що у роботах задіяні всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

"Під завалами можуть бути ще люди. Тож роботи продовжуються", - йдеться у публікації.

Ракетна атака по Краматорську

Війска РФ для завдання ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня задіяли зенітно-ракетний комплекс С-300. Було завдано удар по кафе в центі міста, де було багато відвідувачів, а також по приватному сектору с. Біленьке.

На місці влучання ворожої ракети у Краматорську спалахнула пожежа. Її площа складала 30 кв.м. Співробітники ДСНС загасили полум'я, і на місці події ведуться пошуково-рятувальні роботи. Пізно ввечері було відомо про 4 загиблих (серед них - немовля) та 47 поранених (серед них також була дитина).

Нині кількість жертв та поранених зросла. Додамо, що у селі Біленьке були поранені 5 місцевих жителів, які ввечері знаходилися вдома.

За фактом ракетних ударів по Краматорську було розпочато розслідування через порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Подробиці про ракету атаку по Краматорську, та як відреагували українські та закордонні чиновники - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Краматорськракетный удар