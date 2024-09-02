RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила над городом более 20 ракет, примерно 10 из них - баллистика

Фото: россияне атаковали Киев рекордным количеством баллистических ракет (Павел Петров)
Автор: Валерий Савицкий

Российские войска нанесли очередной комбинированный ракетный удар по Киеву. Агрессор выпустил по городу около 10 баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Сергея Попко.

По его информации, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/«Искандер-М». К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", - сказал Попко.

Он добавил, что в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ночной обстрел Украины

2 сентября около 4:40 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

Впоследствии в столице прогремел ряд мощных взрывов.

После атаки падение обломков зафиксировано в четырех районах Киева.

Также россияне обстреляли ракетами Харьков. В одном из районов возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины