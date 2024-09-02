Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила над городом более 20 ракет, примерно 10 из них - баллистика

По его информации, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/«Искандер-М». К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", - сказал Попко.

Он добавил, что в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.