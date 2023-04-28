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Ракетный удар по Киеву: повреждены ЛЭП и дорогу, сбито более 10 ракет

Фото: силы ПВО в небе Киева уничтожили 11 ракет и два дрона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сегодня ночью, 28 апреля, нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В небе столицы было уничтожено 11 вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается)", - говорится в сообщении КГВА.

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы повреждена локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

В результате ракетного удара россиян по Днепру, ночью 28 апреля, погибли женщина и ребенок.

Сегодня ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, в ряде регионов звучали взрывы.

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ПВОКиевракетный удар