Ракетний удар по Києву: пошкоджено ЛЕП та дорогу, збито понад 10 ракет

Окупанти сьогодні вночі, 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Києву. У небі столиці було знищено 11 ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"За уточненою інформацією, обстріл було здійснено з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім ракет, було збито ще 2 БПЛА (тип дронів встановлюється)", - йдеться у повідомленні КМВА.

Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці пошкоджено локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.