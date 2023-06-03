Ракетный удар по Киеву и визит президента Эстонии в Украину: новости за 2 июня

Война РФ против Украины

Ночная атака на Киев

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, в Киеве и области работали силы ПВО.

В воздушном пространстве над Киевом силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Пуски ракет были сделаны из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и дроны.

Позже стало известно, что в Подольском районе Киева произошло возгорание травы в результате падения обломков.

США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16, - Байден

"Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16", - сказал Байден.

При этом президент также отметил, что США и коалиция из 50 стран работают, чтобы предоставить Украине "историческую помощь".

Орбан отказывает Украину от контрнаступления и призывает к переговорам с РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он знает о "втрое больших потерях" атакующей стороны по сравнению с обороняющимися.

Он призвал "убедить стороны" начать мирные переговоры до начала контрнаступления.

Уоллес допускает деоккупацию Крыма до конца года

Министр обороны Британии имеет оптимистичные взгляды на нынешние действия Украины на поле боя. По его словам, существует реальная возможность того, что ВСУ успешно деоккупируют Крым уже в этом году, поскольку у россиян заканчивается необходимое оборудование.

США поддерживают мирные инициативы Китая или Бразилии по прекращению войны в Украине, но есть нюанс

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку необходимым условием эффективной дипломатии является то, чтобы Киев был способен сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии.

Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию с укрытиями

В частности, Зеленский поручил министру стратпрома Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и предоставить отчет за десять дней. А главе МВД Клименко следует сделать то же, но по Украине.

На Ставке также было проведено комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО - ее потребности для отражения угроз с земли, моря и воздуха. Обсудили пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Зеленский встретился с президентом Эстонии в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Встреча прошла в Киеве.

Карис во время визита отметил, что, "предоставляя перспективную стратегию по поддержанию архитектуры европейской безопасности, мы должны ввести Украину в нашу демократическую семью и также добиваться расширения ЕС и НАТО".

Присвоил почти 600 млн гривен "Укртатнафты". СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского

Как отмечают правоохранители, подозреваемым является Михаил Киперман, бывший членом наблюдательного совета "Укртатнафты". Следствие установило, что по его инициативе в первый день полномасштабного вторжения России в Украину со счетов компании вывели почти 600 миллионов гривен.

В Киеве расследуют растрату средств на ремонт укрытий

Прокуроры Киевской городской прокуратуры расследуют факты неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления.

Предварительно они в сговоре с подрядчиками осуществили завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве.

По данным КГГА, в 2022-2023 гг. из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

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