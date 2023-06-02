Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери РФ за сутки в войне
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 208910 (+540) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3819 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 7490 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3501 (+27) ед,
- РСЗО - 575 ед,
- средства ПВО - 335 (+2) ед,
- самолетов - 313 ед,
- вертолетов - 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3137 (+6),
- крылатые ракеты - 1117 (+10) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28) ед,
- специальная техника - 465 (+7)
Ситуация на фронте
Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки, украинские силы обороны отбили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации по Авдеевке.
Атака на Украину 2 июня
Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. Возле Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной - были пуски ракет с Каспия и БПЛА.
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