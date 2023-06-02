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Зеленский встретился с президентом Эстонии в Киеве

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Киев, Пятница 02 июня 2023 14:26
Зеленский встретился с президентом Эстонии в Киеве Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Встреча прошла в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Глава государства поблагодарил Эстонию, которая одна из первых помогла Украине в начале полномасштабного вторжения России.

"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне - самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку", - отметил президент.

Известно, что после встречи делегаций президенты дали общий брифинг.

Фото: Владимир Зеленский и Алар Карис встретились в Киеве (president gov ua)

Эстония поддерживает Украину

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев.

Президент Эстонии в апреле прошлого года посетил Украину с другими лидерами балтийских стран. Кроме того, премьер Эстонии Кая Калас неоднократно посещала Украину. В последний раз политик была в Киеве 24 апреля 2023 года.

Кроме того, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

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