Ракетный удар по Киеву: силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву сегодня ночью, 2 июня. Сообщается, что силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed", - говорится в сообщении КГВА.

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа. Сообщается, что информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Ракетные удары оккупантов по Киеву

В последние недели войска РФ существенно усилили удары по Киеву с применением ракет различного типа и БПЛА. Так, прошлой ночью оккупанты атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами "Искандер".

Украинские силы ПВО уничтожили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.

В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта. Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело.