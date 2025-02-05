Ракетный удар по Изюму: количество погибших возросло, в больнице умер один из пострадавших

Ракетный удар по Изюму

Вчера, 4 февраля, российские террористы обстреляли город Изюм. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но их количество продолжало расти.

Президент Владимир Зеленский позже показал видео с последствиями вражеской атаки. В частности призвал Запад давить на Россию и поддержать нашу страну вооружением.

Уже после 15 часов Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела возросло до 50.

Известно, что в результате удара были повреждены: 3 многоквартирных дома, более 10 частных домов, 7 единиц транспорта. Выбито около 800 окон, повреждены кровли на частных домах.

Подробнее о том, что известно о последствиях удара по городу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.