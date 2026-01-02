Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших стремительно растет

Так, по последним данным от главы города, известно о 30-х раненых в результате удара по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.

"На данную минуту известно о 30-х раненых", - написал Игорь Терехов.

В то же время руководитель ОГА Олег Синегубов сообщает о 25 раненых. По данным обладминистрации, 19 человек получили ранения, еще шесть, среди которых шестимесячный мальчик, имели острую реакцию на стресс.

Что известно об ударе баллистикой по Харькову

2 января в 14:30 Харьков дважды всколыхнули мощные взрывы. При этом воздушная тревога началась практически в ту же минуту, поэтому люди не знали об опасности.

На момент первого сообщения мэр Игорь Терехов сообщал о значительных разрушениях и 12 пострадавших. Однако, спасательная операция продолжается уже почти 3 часа, поэтому количество тех, кому необходима помощь после удара, постоянно увеличивается.

На месте работают спасатели, правоохранители и врачи экстренной медицинской помощи, которые оказывают помощь пострадавшим.

Среди раненых после взрывов в Харькове есть люди в тяжелом и среднем состоянии, сообщает директор Центра экстренной медпомощи области Забашта. По его словам, пострадавшие имеют осколочные ранения и переломы конечностей.

Как ранее сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть информация, что под завалами находятся люди.

Кстати, Украина рассчитывает, что страны, которые поверили российской фейковой информации о якобы "атаке" на резиденцию Путина, дадут также решительную оценку удару по Харькову. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

При этом российские пропагандисты уже распространяют заявления, что ракетный удар по жилому дому в Харькове якобы был "провокацией Украины".