ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ракетный удар по Харькову: число погибших выросло

Украина, Суббота 03 января 2026 22:50
UA EN RU
Ракетный удар по Харькову: число погибших выросло Фото: последствия атаки РФ на Харьков 2 января - количество погибших достигло 3 человека (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Козачук

В Харькове после очередного вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте происшествия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По сообщению Олега Синегубова, после вражеского обстрела города были найдены фрагменты тела человека.

"Количество погибших на данный момент достигло трех человек", - написал Синегубов.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция, специалисты продолжают обследование районов, подвергшихся ударам, чтобы установить точное количество пострадавших и оказать помощь пострадавшим.

Обстрел Харькова 2 января

Как сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ракетный удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

"Центральная часть города подверглась двум ракетным ударам баллистическими ракетами, с прямыми попаданиями в жилой дом", - уточнял Синегубов.

В результате атаки дом полностью разрушен, возник пожар, также пострадали близлежащие здания - повреждены окна и фасады. На месте работали экстренные службы, ГСЧС, городские и областные власти. Пострадал 31 человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате удара разрушен торговый центр, повреждены многочисленные жилые дома, выбиты тысячи окон.

Повреждена сеть теплоснабжения, поражена больница - более 100 окон выбито, а также электросеть, питающая трамваи и троллейбусы.

"Сейчас работаем над восстановлением поврежденных домов и теплоснабжения. Разрушения очень значительные", - отмечал Терехов.

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова двумя ракетами. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь шла о баллистических ракетах "Искандер".

Также сообщалось, что на месте пораженного жилого дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут оставаться еще пять человек.

В результате удара погиб ребенок, его тело было найдено под обломками здания. По неподтвержденной информации, он находился под завалами с матерью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Обстрел Харькова Олег Синегубов
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем