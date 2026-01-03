Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла

У Харкові після чергового ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці події.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Зараз працюємо над відновленням пошкоджених будинків та теплопостачання. Руйнування дуже значні", - зазначав Терехов.

Пошкоджено мережу теплопостачання, уражено лікарню - понад 100 вікон вибито, а також електромережу, що живить трамваї та тролейбуси.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок удару зруйновано торговий центр , пошкоджено численні житлові будинки, вибито тисячі вікон.

Внаслідок атаки будинок повністю зруйновано, виникла пожежа, також постраждали прилеглі будівлі - пошкоджено вікна та фасади. На місці працювали екстрені служби, ДСНС, міська та обласна влада. Постраждала 31 людина.

"Центральна частина міста зазнала два ракетні удари балістичними ракетами, з прямими влучаннями у житловий будинок", - уточняв Синєгубов.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ракетний удар прийшовся по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова.

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція, фахівці продовжують обстеження районів, що зазнали ударів, щоб встановити точну кількість постраждалих та надати допомогу постраждалим.

За повідомленням Олега Синєгубова, після ворожого обстрілу міста було знайдено фрагменти тіла людини.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова двома ракетами. За даними Харківської обласної прокуратури, йшлося про балістичні ракети "Іскандер".

Також повідомлялося, що на місці ураженого житлового будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей.

Внаслідок удару загинула дитина, її тіло було знайдено під уламками будівлі. За непідтвердженою інформацією, він перебував під завалами із матір'ю.