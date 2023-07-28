Обстрел многоэтажки в Днепре: стало известно о первых пострадавших
В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. Известно о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.
"Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.
Клименко пояснил, что на месте работают спасатели и полицейские.
"Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь", - написал министр.
Информация от ОВА
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне обстреляли Днепр ракетами, попали по многоэтажке.
"Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Предварительно известно о трех пострадавших", - добавил он.
Заявление городского головы
Днепровский городской голова Борис Филатов сообщил, что находится на месте происшествия, добавил, что все силовые структуры работают, а дальнейшую информацию будут сообщать представители военной администрации.
Реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было попадание в многоэтажку и здание СБУ.
"Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", - добавил президент.
Зеленский добавил, что Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 28 июля, вечером в ряде восточных и южных регионов Украины, в том числе Днепропетровской области, объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы утверждали, что тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения российскими оккупантами.
После этого жители Днепра и Запорожья услышали громкие взрывы. Об этом сообщали местные Telegram-каналы. Позже народный депутат Украины Сергей Бакумов сообщил, что РФ нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке.
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