Больше 500 оккупантов и 30 артсистем. Потери России в Украине за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 июля (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июля, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов и 30 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 244830 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 4190 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 8161 (+14) ед,

артиллерийских систем - 4775 (+30) ед,

РСЗО - 698 ед,

средства ПВО - 458 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 311 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+11),

крылатые ракеты - 1347 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7240 (+11) ед,

специальная техника - 709 (+1). Ситуация на фронте на утро 28 июля По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Украинские защитники поразили 5 артиллерийских средств противника и нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. В частности, ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области, за которое в последние дни шли тяжелые бои. Почему освобождение Старомайорского важно - читайте в материале РБК-Украина.