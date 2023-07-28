Больше 500 оккупантов и 30 артсистем. Потери России в Украине за сутки
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июля, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов и 30 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 244830 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4190 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8161 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 4775 (+30) ед,
- РСЗО - 698 ед,
- средства ПВО - 458 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 311 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+11),
- крылатые ракеты - 1347 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7240 (+11) ед,
- специальная техника - 709 (+1).
Ситуация на фронте на утро 28 июля
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Украинские защитники поразили 5 артиллерийских средств противника и нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. В частности, ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области, за которое в последние дни шли тяжелые бои. Почему освобождение Старомайорского важно - читайте в материале РБК-Украина.
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