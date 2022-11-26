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Полиция показала место ракетного удара по Днепру и рассказала о последствиях (фото)

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Днепр, Суббота 26 ноября 2022 13:28
Полиция показала место ракетного удара по Днепру и рассказала о последствиях (фото) Фото: полиция показала место ракетного удара по Днепру (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за обстрела Днепра 26 ноября пострадали люди в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе. Россияне ударом разрушили семь домов, в результате атаки произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"В результате попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, враг попал в жилые дома мирных жителей города.

В настоящее время известно о 7 разрушенных помещениях в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

"На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", - добавляют в сообщении.

Фото: последствия ракетного удара по Днепру 26 ноября (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Напомним, сегодня в Днепре раздался взрыв. После чего местные власти сообщили о прилете по городу, мэр города Борис Филатов написал о "прилете" и отметил, что городские коммуникации и инфраструктура не пострадали.

Впоследствии в Днепропетровской ОВА также подтвердили удар по городу. Глава области Валентин Резниченко рассказал о пожаре, разрушенных домах и пострадавшей женщине, которую достали из-под завалов.

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