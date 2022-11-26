В Днепре раздался взрыв. Мэр сообщил о "прилете"

В Днепре сегодня, 26 ноября, сообщили о взрыве. После чего в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Обновлено 12:09. Еще один взрыв прогремел в Днепре.

Обновлено 12:02. Мэр Днепра сообщил о "прилете" в городе.

"По предварительным данным, после прилета, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП.

Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место", - написал Борис Филатов.

"Взрыв в Днепре", - пишут местные паблики и добавляют, что после этого в городе наблюдается задымление.

Впрочем, по Украине распространяется воздушная тревога.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит в Днепре со светом, водой и связью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .