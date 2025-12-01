ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Войска РФ ударили ракетой по Днепру

Понедельник 01 декабря 2025 11:05
UA EN RU
Войска РФ ударили ракетой по Днепру Фото: войска РФ ударили ракетой по Днепру (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 1 декабря, атаковали Днепр ракетой. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога РФ.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня ночью о взрывах сообщали в Одесской области. Также по данным Воздушных сил ВСУ, ударные дроны врага фиксировались в Сумской, Киевской и Черниговской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.

Также минувшей ночью российские войска атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Вторжение России в Украину Ракетная атака
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит