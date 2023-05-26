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Ракетный удар по Днепру: количество раненых возросло до 31

Фото: обстрел Днепра 26 мая (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Число раненых в результате ракетного удара РФ по Днепру 26 мая возросло до 31 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровской областной прокуратуры.

"Два человека погибли, еще тридцать один - получил ранения, из них двое детей - мальчики 3 и 6 лет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, кроме медучреждения и ветклиники, повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения и автомобили жителей.

Ракетный удар по Днепру

В пятницу, 26 мая, российские войска обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей.

Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.

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