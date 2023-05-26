Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 31

"Дві людини загинули, ще тридцять одна - отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що, крім медзакладу та ветклініки, пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння та автівки жителів.

Ракетний удар по Дніпру

У п'ятницю, 26 травня, російські війська обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.