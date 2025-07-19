Ракетный удар по Днепропетровщине: есть погибшие, повреждены школа и амбулатория

Сегодня, 19 июля российские войска нанесли удар по Днепропетровской области. Есть погибшие люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

Сейчас спасатели и коммунальщики работают на месте атаки, разбирая завалы и ликвидируя последствия.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека. Также загорелись автомобили, которые были вблизи эпицентра удара.

Под удар попали гражданские объекты - амбулатория, школа, дом культуры, а также частные дома.

Обстрел Украины

Напомним, что в Одессе в результате ночной атаки загорелась девятиэтажка. Пожар охватил верхние этажи. Спасателям удалось эвакуировать пять человек, однако одна женщина, спасенная из огня, впоследствии умерла.

В Павлограде вражеские ракеты и дроны попали по пожарной части, промышленным объектам и жилым домам. Глава Днепропетровской ОГА назвал атаку на город "самой массированной с начала полномасштабной войны".

Кроме того, в Сумской области россияне в течение четырех часов атаковали Шосткинскую громаду ударными беспилотниками. Пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадавших нет, однако зафиксированы масштабные разрушения.

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