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Ракетний удар по Дніпропетровщині: є загиблі, пошкоджено школу і амбулаторію

Субота 19 липня 2025 13:44
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Ракетний удар по Дніпропетровщині: є загиблі, пошкоджено школу і амбулаторію Фото: РФ вдарила по Васильківській громаді (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 19 липня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Є загиблі люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України.

Окупанти завдали ракетного удару по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області.

Під удар потрапили цивільні обʼєкти - амбулаторія, школа, будинок культури, а також приватні будинки.

За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей. Також спалахнули автомобілі, які були поблизу епіцентру удару.

Ракетний удар по Дніпропетровщині: є загиблі, пошкоджено школу і амбулаторію

Фото: РФ вдарила по Васильківській громаді (t.me/dsns_telegram)

Наразі рятувальники та комунальники працюють на місці атаки, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки.

"Наслідки ще уточнюються", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією ДСНС, рятувальники оперативно приборкали пожежу.

Обстріл України

Нагадаємо, що у Одесі внаслідок нічної атаки загорілася дев’ятиповерхівка. Пожежа охопила верхні поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати п’ятьох людей, однак одна жінка, врятована з вогню, згодом померла.

У Павлограді ворожі ракети та дрони поцілили по пожежній частині, промислових об’єктах і житлових будинках. Очільник Дніпропетровської ОВА назвав атаку на місто "наймасованішою з початку повномасштабної війни".

Крім того, у Сумській області росіяни протягом чотирьох годин атакували Шосткинську громаду ударними безпілотниками. Постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Постраждалих немає, однак зафіксовано масштабні руйнування.

Більше подробиць – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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