Ракетний удар по Дніпропетровщині: є загиблі, пошкоджено школу і амбулаторію

Сьогодні, 19 липня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Є загиблі люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України.

Наразі рятувальники та комунальники працюють на місці атаки, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки.

За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей. Також спалахнули автомобілі, які були поблизу епіцентру удару.

Під удар потрапили цивільні обʼєкти - амбулаторія, школа, будинок культури, а також приватні будинки.

Обстріл України

Нагадаємо, що у Одесі внаслідок нічної атаки загорілася дев’ятиповерхівка. Пожежа охопила верхні поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати п’ятьох людей, однак одна жінка, врятована з вогню, згодом померла.

У Павлограді ворожі ракети та дрони поцілили по пожежній частині, промислових об’єктах і житлових будинках. Очільник Дніпропетровської ОВА назвав атаку на місто "наймасованішою з початку повномасштабної війни".

Крім того, у Сумській області росіяни протягом чотирьох годин атакували Шосткинську громаду ударними безпілотниками. Постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Постраждалих немає, однак зафіксовано масштабні руйнування.

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