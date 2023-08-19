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Ракетный удар по Чернигову. Число пострадавших возросло до 117

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Чернигов, Суббота 19 августа 2023 15:44
Ракетный удар по Чернигову. Число пострадавших возросло до 117 Фото: в Чернигове выросло количество пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову снова увеличилось. Известно о 117 потерпевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако в Telegram.

"По состоянию на 15:25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек, из них 7 погибли", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что среди пострадавших более десяти детей. Кроме того, среди жертв ракетного террора также есть ребенок. По словам главы МВД Игоря Клименко, шестилетняя девочка получила тяжелые ранения, медики не смогли ее спасти.

Ракетный удар по Чернигову

Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове прогремели мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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