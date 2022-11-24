Ракетный обстрел Киевской области: погиб еще один человек

В результате ракетного удара России по Киевской области погиб уже седьмой человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
"В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на данный момент, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", - говорится в сообщении.
Кулеба добавил, что энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Около ста бригад работают круглосуточно. Без электричества остаются 70% жителей Киевской области.
"Пользуйтесь "Пунктами Несокрушимости". Там можно зарядить телефоны и погреться", - добавил глава области.
Напомним, что в результате ракетного удара России по Вышгороду (Киевская область) погибли 6 человек.
Вчера сообщалось, что в результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.
Подробнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале - "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".
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