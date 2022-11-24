RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Киевской области: погиб еще один человек

Фото: Ракетный обстрел Киевской области (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате ракетного удара России по Киевской области погиб уже седьмой человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на данный момент, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Около ста бригад работают круглосуточно. Без электричества остаются 70% жителей Киевской области.

"Пользуйтесь "Пунктами Несокрушимости". Там можно зарядить телефоны и погреться", - добавил глава области.

Напомним, что в результате ракетного удара России по Вышгороду (Киевская область) погибли 6 человек.

Вчера сообщалось, что в результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.

Подробнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале - "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьВойна в Украине