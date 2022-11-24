Ракетный обстрел Киевской области: погиб еще один человек

В результате ракетного удара России по Киевской области погиб уже седьмой человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В результате вчерашнего обстрела, по состоянию на данный момент, в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Около ста бригад работают круглосуточно. Без электричества остаются 70% жителей Киевской области.

"Пользуйтесь "Пунктами Несокрушимости". Там можно зарядить телефоны и погреться", - добавил глава области.