Ракетный обстрел Вышгорода: количество жертв увеличилось
В результате ракетного удара России по Вышгороду (Киевская область) погибли 6 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.
Полицейский сообщил, что в результате ракетной атаки РФ были убиты 6 человек. Еще 30 человек пострадали, разбиты многоэтажки и сломанные судьбы.
"Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать", - добавил глава полиции.
Напомним, вчера сообщалось, что в результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.
Подробнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале - "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".
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