Ракетный обстрел Вышгорода: количество жертв увеличилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

Полицейский сообщил, что в результате ракетной атаки РФ были убиты 6 человек. Еще 30 человек пострадали, разбиты многоэтажки и сломанные судьбы.

"Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать", - добавил глава полиции.