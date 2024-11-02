Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен
В Харькове увеличилось количество раненых в результате российских ракетных ударов по городу накануне до 46 человек. Аварийно-спасательные работы на местах "прилетов" уже завершены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники рассказали, что количество жертв вчерашнего российского обстрела Харькова осталось прежним - погиб один человек.
В ГСЧС отметили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов в городе были завершены еще в полночь.
Так, сотрудниками Службы, коммунальщиками и волонтерами было вывезено 200 куб. м строительного мусора.
Также чрезвычайники добавили, что на месте происшествия работали психологи ГСЧС, и в общей сложности была оказана помощь 15 людям.
"В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали", - говорится в заявлении Службы.
Также в ГСЧС рассказали, что в целом к ликвидации последствий вражеского попадания по жилому дому в Харькове были задействованы спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций.
Ракетный удар РФ по Харькову 1 ноября
Напомним, вчера в пятницу в Харькове раздались взрывы на фоне сообщений Воздушных сил о российском ракетном запуске.
После этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому в Харькове.
Позже глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что враг нанес ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Он проинформировал, что погиб один полицейский, и еще 30 человек пострадали.
Уже поздно вечером выяснилось, что в Харькове выросло количество раненых до 40 человек. В МВД проинформировали, что для обстрела города российские оккупанты применили С-400.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.