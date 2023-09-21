Число раненых из-за ракетного удара по Харькову возросло

Во время массированной атаки по Харькову ранения получили уже три человека. Число пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Харьковской областной прокуратуры.

"Утром враг совершил массированную ракетную атаку по Харькову - три мирных жителя травмированы", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе.

"Получили ранения три гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет", - отметил прокуратуре.

Кроме того, поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Последствия ракетного удара по Харькову 21 сентября (t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

21 сентября российские войска выпустили по одному из районов Харькова сразу несколько ракет С-300. В Харькове сообщали минимум о шести взрывах. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Первоначально сообщалось о двух пострадавших из-за обстрела Харькова.