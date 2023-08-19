Ракетный обстрел Чернигова. Фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим
Российские террористы днем 19 августа ударили по центру Чернигова, где в момент атаки находились многие люди. Из-за обстрела погибли и десятки пострадавших. Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь всем пострадавшим от обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Фонд готов оказать помощь всем, кто за ней обратится, вне зависимости от степени поражений. А именно:
- лечение;
- реабилитацию;
– психологическую помощь.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).
Напомним, по состоянию на 15:30 известно о 117 пострадавших в результате ракетной атаки, из них семь человек погибли. Среди пострадавших и жертв есть дети.
Все детали циничной атаки россиян – читайте в материале РБК-Украина.
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