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Ракетный удар по Умани: 5 человек госпитализированы

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Умань, Пятница 28 апреля 2023 06:34
Ракетный удар по Умани: 5 человек госпитализированы Фото: оккупанты обстреляли ракетами Умань, пострадали не менее 5 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани госпитализированы 5 человек.

Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"На данный момент в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице", - отметил Табурец.

Всего в Умани оккупанты нанесли два ракетных удара. Ракеты попали в многоквартирный дом и складское помещение. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб.

Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

В результате ракетного удара россиян по Днепру, ночью 28 апреля, погибли женщина и ребенок.

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