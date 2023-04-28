Ракетный удар по Умани: 5 человек госпитализированы
В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани госпитализированы 5 человек.
Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
"На данный момент в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице", - отметил Табурец.
Всего в Умани оккупанты нанесли два ракетных удара. Ракеты попали в многоквартирный дом и складское помещение. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб.
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.
В результате ракетного удара россиян по Днепру, ночью 28 апреля, погибли женщина и ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.