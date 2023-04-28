Ракетный удар по Умани: 5 человек госпитализированы

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани госпитализированы 5 человек.

Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"На данный момент в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице", - отметил Табурец.

Всего в Умани оккупанты нанесли два ракетных удара. Ракеты попали в многоквартирный дом и складское помещение. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб.