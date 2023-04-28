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Удар по багатоповерхівці в Умані: 5 людей госпіталізовано

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 06:34
Удар по багатоповерхівці в Умані: 5 людей госпіталізовано Фото: окупанти обстріляли ракетами Умань, постраждало щонайменше 5 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані госіталізовано 5 людей.

Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"Натепер унаслідок ракетної атаки по Умані маємо 5 потерпілих. Вони в лікарні", - зазначив Табурець.

Загалом в Умані окупанти завдали двох ракетних ударів. Ракети потрапили до багатоквартирного будинку та складського приміщення. На місці працюють рятувальники, розгорнуть оперативний штаб.

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку.

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру, вночі 28 квітня, загинули жінка та дитина.

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