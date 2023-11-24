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Ракетное вооружение и боеприпасы: в Минобороны назвали приоритеты бюджета на 2024 год

Фото: ракетное вооружение и боеприпасы будут приоритетами оборонного бюджета на 2024 год (sill-www.army.mil)
Автор: Татьяна Степанова

Закупка ракетного вооружения и боеприпасов станет одним из приоритетов оборонного бюджета Украины на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Один из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год - это ракетное вооружение и боеприпасы", - заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

По его словам, на это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет около 175 миллиардов гривен. На военную технику - около 80 миллиардов гривен.

Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней.

"Правительством перед министерством поставлена задача максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", - рассказал Джигир.

Бюджет Министерства обороны

По данным пресс-службы Минобороны, расходы министерства обороны будут составлять 1 трлн 164 млрд гривен, из которых:

  • 862 млрд гривен - на содержание военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты.
  • 265,4 млрд гривен - на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.
  • 36 млрд гривен - на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

Напомним, что в принятом Верховной Радой 9 ноября законе о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.

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