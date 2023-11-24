Ракетне озброєння та боєприпаси: у Міноборони назвали пріоритети бюджету на 2024 рік

Закупівля ракетного озброєння та боєприпасів буде одним із пріоритетів оборонного бюджету України на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Один з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік - це ракетне озброєння і боєприпаси", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
За його словами, на цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень. На військову техніку - близько 80 мільярдів гривень.
Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки та закупівля запчастин до неї.
"Урядом перед міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", - розповів Джигир.
За даними пресслужба Міноборони, витрати міністерства оборони становитимуть 1 трлн 164 млрд гривень, з яких:
862 млрд гривень - на утримання військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту.
265,4 млрд гривень - на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.
36 млрд гривень - на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.
Нагадаємо, що у прийнятому Верховною Радою 9 листопада законі про державний бюджет України на 2024 рік передбачено 94,3 млрд гривень додаткових коштів на виробництво зброї та дронів.
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